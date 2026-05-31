Sky Sport dedica un ampio speciale al Como e all'impresa della qualificazione in Champions League. Raccogliendo anche le parole del tecnico Cesc Fabregas, che ha guidato i lariani verso questo traguardo storico dopo un'estate nella quale l'Inter aveva provato l'assalto per portarlo in panchina in sostituzione di Simone Inzaghi. Una situazione che ora il tecnico catalano commenta in maniera serafica: "Se ho mai pensato di lasciare? L’anno scorso si è parlato tanto, ma io non ho mai detto niente e penso nemmeno gli altri. A volte non serve parlare troppo. Io sono felice al Como. Nella vita bisogna prendere le decisioni che si ritengono migliori, ma io qui sto bene".

Un passaggio chiave è stato anche quello della prima gara in Serie A, il ko per 3-0 contro la Juventus.

"Assolutamente sì. In quel momento eravamo ancora una squadra molto da Serie B. Però quella partita ci ha fatto capire che, se volevamo restare in Serie A, dovevamo alzare il livello. Il presidente lo ha capito subito e abbiamo aggiunto giovani e di esperienza come Nico Paz, Perrone, Kempf e Fadera, giocatori che ci hanno dato qualità, velocità e aiutato ad alzare il livello. Poi da gennaio abbiamo iniziato a spingere di più".

Quest'anno ha anche litigato con Allegri ed è stato espulso contro il Milan.

"Ho sbagliato e l’ho detto subito. Non serve che qualcuno me lo faccia notare. Quando sbagli bisogna accettarlo, imparare e andare avanti. Non mi piace questa cultura del massacrare le persone appena fanno un errore".