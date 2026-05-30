Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha raccontato un aneddoto su Valentin Carboni nel corso della sua ospitata a Viva el Futbol. Il tecnico ha ricordato un confronto avuto con il giovane centrocampista ex Inter nei primi giorni della sua esperienza in rossoblù.

L'aneddoto tra De Rossi e Carboni

“Io sono molto legato ai giovani - ha esordito -, dobbiamo lasciargli qualcosa di buono per il futuro. Una volta parlavo con Valentin Carboni appena sono arrivato al Genoa, un ragazzo giovane. Giocatore potenzialmente incredibile. Parlavamo di calcio e gli ho chiesto: “Ma tu sei felice di quello che fai?”. Le prossime volte parleremo solo di come farti tornare felice, a venire al campo felice. Era ovviamente deluso anche lui perché la squadra andava male. Cerco di dare una mano anche sotto questo punto di vista ai giovani”, ha concluso.

Situazione contrattuale

Attualmente Valentin Carboni è in prestito fino al 31 dicembre 2026 al Racing Club de Avellaneda. Al termine del periodo farà ritorno alla proprietà dell’Inter.