Secondo l'ex giocatore dell'Ajax Danny Blind, Jurriën Timber potrebbe ricoprire un ruolo importante nella nazionale olandese ai Mondiali. Ha espresso la sua opinione sul terzino destro durante l'analisi post-partita della finale di Champions League negli studi di Ziggo Sport. L'ex commissario tecnico è rimasto impressionato dalle sue qualità e lo vede, a patto che sia in forma, come un giocatore chiave nei piani di Ronald Koeman. "Se è bravo, in forma e in condizione, allora è un'opzione fantastica sia come terzino destro che come difensore centrale destro. È un difensore moderno: veloce, agile e con buone doti tecniche. Ha sempre avuto queste qualità, soprattutto nella fase di costruzione del gioco, ma ha sicuramente dimostrato il suo valore all'Arsenal, specialmente in fase offensiva. Penso che sia molto importante per l'Arsenal e penso che presto lo sarà anche per la Nazionale, ai Mondiali".

Denzel non si tocca

Quando gli viene chiesto in quale posizione secondo lui il CT Koeman possa utilizzare al meglio Timber. Blind risponde in maniera chiara: "O con un modulo a quattro, in quel caso con Virgil van Dijk e lui si sposta a destra. Oppure con un modulo a cinque. In quel caso, penso che dovrebbe giocare tra i tre difensori. Non lo metterei terzino a tutta fascia perché lì c'è Denzel Dumfries, semplicemente l'uomo che deve dare impulso all'attacco sulla fascia destra. Quindi o terzino destro in una difesa a quattro, o 'braccetto' di destra in una difesa a tre. Dumfries mi sembra il titolare indiscusso".