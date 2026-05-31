Dopo la finale di Champions giocatasi ieri sera, che ha visto il PSG conquistare il secondo titolo europeo nel giro di un anno, la UEFA ha svelato nella giornata odierna la top undici della competizione. Cinque giocatori del club parigino: Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Kvaratskhelia e Dembelé. Sono tre le pedine dell'Arsenal: Raya, Gabriel e Rice.

LA TOP UNDICI

David Raya (Arsenal); Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain); Michael Olise (Bayern Monaco), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain); Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Harry Kane (Bayern Monaco)