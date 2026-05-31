Tra le pagine dell'edizione odierna de Il Messaggero si analizza anche la situazione legata alle uscite sul mercato che la Roma sarà costretta a fare entro il 30 giugno per generare 60 milioni di euro di plusvalenze. Una cifra sostanziosa raggiungibile cedendo uno o più pezzi importanti della rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tra cui Evan Ndicka, su cui avrebbe messo gli occhi l'Inter per rinforzare il reparto difensivo che rimarrà orfano sicuramente di Francesco Acerbi e, forse, di Stefan de Vrij. Senza contare le voci su Yann Bisseck (c'è il Bayern Monaco) e le sirene di mercato che continuano a suonare per Alessandro Bastoni (dopo la ritirata del Barcellona, negli ultimi giorni si è cominciato a parlare del Real Madrid di José Mourinho).

Ecco perché i nerazzurri, su indicazione di Cristian Chivu, hanno acceso i fari sul nazionale ivoriano, elemento che potrebbe finire nella lista dei sacrificabili con Pisilli, Svilar e Soulé, a patto - spiega il quotidiano romano - di valutazioni dai 45 milioni di euro in su. Senza dimenticare Manu Koné, altro giocatore che piace ai nerazzurri dalla scorsa estate.

Con una differenza: per il centrale: a Trigoria pensano siano sufficienti 30 milioni di euro per pagare il suo cartellino. "E se Bastoni dovesse andare al Barcellona - nonostante la chiusura di Marotta dell'altro giorno - ecco che lo scenario sarebbe scontato", si legge sul Messaggero. A meno che arrivi un club della Premier League a far saltare il banco.