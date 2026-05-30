L'ex nerazzurro Achraf Hakimi ha commentato con grande emozione la vittoria del Paris Saint-Germain in finale di Champions League contro l’Arsenal, decisa ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex difensore dell’Inter ha sottolineato il valore del successo e il percorso complicato della stagione. “Non ci sono parole, è un momento molto speciale per me, per la mia famiglia e per tutti i tifosi del PSG. Anche per la squadra. Meritiamo questo momento, abbiamo sofferto troppo quest’anno".

Hakimi: "Troppa gente parlava di questa squadra"

Hakimi ha poi risposto alle critiche ricevute dal club nel corso della stagione, rivendicando il lavoro svolto dal gruppo: “Troppa gente parlava di questa squadra, ma noi siamo arrivati qui col lavoro. Dovevamo fare una grande partita e l’abbiamo fatta”. Il terzino ha evidenziato anche la difficoltà della competizione e il valore personale del trofeo conquistato: “Questo è uno dei trofei più difficili. Anche a livello personale ho sofferto per un infortunio quest’anno”.

Infine, un ringraziamento allo staff medico che lo ha supportato nel percorso di recupero: “Abbiamo lavorato tanto con lo staff medico e i preparatori, devo dire grazie a loro che hanno fatto un lavoro incredibile”, ha concluso.