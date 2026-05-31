Ivan Provedel sarebbe convinto di potersi giocare le sue chance all'Inter con Pepo Martinez che, alla luce dell'addio di Yann Sommer, nella testa di Cristian Chivu ha le carte in regola per assumere il ruolo di portiere titolare. Il 32enne estremo difensore sarebbe tentato da un'esperienza in un top club, uno scenario a cui la Lazio non si opporrebbe a patto di incassare i soldi che chiede per un giocatore che andrà in scadenza nel 2027 e per cui non sono mai stati avviati i dialoghi per il rinnovo. Su Provedel c'è anche il Bologna, che vorrebbe farne il sostituto di Lukasz Skorupski. E' quanto si legge sull'edizione odierna de Il Messaggero.