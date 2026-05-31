Erano passati due mesi dall'ultima partita ufficiale della nazionale polacca: l'amara sconfitta nella finale dei playoff contro la Svezia che ha negato alla Polonia di accedere ai Mondiali. E oggi si è disputata l'amichevole contro l'Ucraina: i gialloblu hanno vinto 0-2, grazie alle reti, a cavallo tra il 34' e il 44' del primo tempo, di Yaremchuk e Yarmolenko, entrambi su assist di Tsygankov. Il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, è rimasto in campo per un tempo (il primo).