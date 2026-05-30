Giunto al passo d'addio con il Torino, Valentino Lazaro parla ai microfoni di Tuttosport facendo un resoconto della sua ultima annata in granata: "Non è stata facile. Abbiamo iniziato con un nuovo allenatore, Marco Baroni. Abbiamo lavorato durissimo, ma poi i risultati non sono arrivati, così è stata modificata tutta la formazione dell'inizio dell’annata. Questo non è mai un segnale positivo. Poi è cambiato tutto: tecnico, formazione, direttore sportivo. Per me non è stato facile, l'anno scorso mi ero trovato benissimo con Vanoli, avevo disputato una bella stagione e giocato nella mia posizione. Sono sempre stato un giocatore che non parla tanto, focalizzato sul mio lavoro. Ho cercato di pedalare e ho dato tutto per il Torino. Ho cercato di aiutare i miei compagni sempre, anche quando non giocavo. Anche senza tifosi alla fine abbiamo cercato di ottenere risultati positivi e sotto questo punto di vista con Roberto D’Aversa si è fatto meglio. Secondo me c'è tanto potenziale per questa squadra. Spero veramente che il club possa arrivare dove merita di essere".
Sembrano parole d’addio per un giocatore in scadenza di contratto.
"Sì, non resterò al Torino, lo confermo. Italia o estero? Non posso parlarne adesso, lo farò quando sarà tutto definito".
Lei è stato un giocatore importante per i granata.
"A Torino finalmente avevo trovato quella continuità che mi era mancata in precedenza, per questo li ringrazierò sempre. Mi sono trovato benissimo qui, è la mia seconda casa adesso. Il cuore piange, visto che siamo arrivati al capitolo finale, ma rimarrò sempre un tifoso del Toro".
A proposito di scudetto, lei ha giocato anche per l’Inter, titolo meritato?
"Assolutamente, penso che siamo tutti d’accordo. I nerazzurri hanno meritato di vincere il campionato, hanno giocato benissimo. Sono una squadra fortissima, tutti noi in Italia speriamo che possano continuare a fare bene anche in Europa come accaduto negli anni precedenti. Rimpianti con i nerazzurri? Sfortunatamente mi infortunai non appena arrivato all’Inter. La squadra fece bene, Antonio Conte giustamente non voleva cambiare. Andai al Newcastle, feci bene, poi Borussia M’Gladbach e Benfica. Peccato solo che non si riusciva mai a trovare l’accordo per restare in una squadra. Fu un periodo difficile per me, non avevo mai vissuto prima una situazione così. Poi per fortuna, ecco il Torino e la continuità accennata prima".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 15:47 Jones, contatti Inter-Liverpool. La sua idea? In Serie A da protagonista
- 15:40 Galloppa nel mirino dell'Inter U23? "A Firenze abbiamo chiuso un ciclo"
- 15:35 TS - Torino, esterni cercasi: Darmian in cima alla lista di Petrachi
- 15:20 Padova, occhi su due talenti dell'Inter U23 per la prossima stagione
- 15:05 Lazaro: "All'Inter fase complicata, andavo in prestito e nessuno mi teneva"
- 14:50 Steele (Daily Mail): "Jones-Inter, situazione più avanti di quanto pensiamo"
- 14:35 videoZanetti-Maldini, abbracci a Budapest. "Rispetto per Paolo"
- 14:20 Inter-Solet, Inler: "Nessuno sa cosa accadrà domani. Ora conta l'Udinese"
- 14:10 Rafa Benitez su Chivu: "Non immaginavo di vederlo come allenatore"
- 14:00 La conferma di Romano: "Konaté? A queste cifre è impossibile per l'Inter"
- 13:53 Lukaku: "Da quando ho lasciato l'Inter non ho mai avuto tranquillità"
- 13:45 Alajbegovic apre alla Serie A: "Tante big come l'Inter, sarei pronto"
- 13:34 UFFICIALE - Terremoto a Liverpool, fuori Slot. Che accadrà con Jones?
- 13:25 UFFICIALE - Atalanta, sarà Giuntoli il nuovo direttore sportivo: la nota
- 13:10 Vušković allontana l'Inter: "Spero che De Zerbi ed io lavoreremo bene"
- 13:00 TRAMONTANA: "JONES da CHIUDERE SUBITO, PALESTRA vale 40 MLN! BISSECK? Lo VENDO a questa CIFRA!"
- 12:45 Koleosho: "Innamorato dei brasiliani come Ronaldo, ho tifato Balotelli"
- 12:30 Weekend speciale per gli Inter Club della Puglia: meeting con Ranocchia
- 12:15 Akanji ed Embolo in coro: "Orgogliosi di giocare per la Svizzera"
- 12:00 Monza in A, festa Cutrone con occhiali alla Thuram: "Li mettevano tutti"
- 11:45 Muharemovic: "Juve o Inter? Da una parte sono già stato..."
- 11:30 PSG, Doué: "In questa finale abbiamo meno pressione che con l'Inter"
- 11:15 Lo sfogo di Luca Percassi: "Gli stadi italiani sono dei cessi"
- 11:00 Messaggero Veneto - Solet-Inter, via libera giudiziario 'cavillo' necessario prima del sì
- 10:45 TS - Tra Palestra e Jones, chissà che anche Koné... Il punto sul mercato dell'Inter
- 10:23 Ferlaino: "Con Allegri il Napoli vincerà senza dubbi il prossimo scudetto"
- 10:10 TS - Inter U20-Carbone sarà addio. Si valuta l'idea Handanovic
- 09:58 TS - Tutte le big a guardare in casa Inter: torna alle cronache Dumfries?
- 09:37 Suwarso: "Il Como ha giocato per lo scudetto anche quest'anno". Poi ancora su Paz
- 09:27 Jones, distanza tra Inter e Liverpool ma si continua a lavorare
- 09:10 Messaggero Veneto - Solet-Inter, accordo trovato: firmerà un quinquennale
- 09:00 CdS - Bayern su Bisseck? L'Inter pensa a Ruben Dias come sostituto
- 08:44 GdS - Stankovic, futuro da scrivere: due i passi da fare. Uno complicato
- 08:30 GdS - Palestra priorità dell'Inter, ma non il primo colpo: l'alleato sarà il tempo
- 08:15 GdS - Jones, settimana prossima altro incontro Inter-Liverpool
- 00:00 Questa Inter è garanzia di continuità
- 23:55 Simonelli: "Il prodotto Serie A potrebbe dare molto di più a chi investe"
- 23:41 Sabato 6 giugno sarà il giorno dell'Inter al Festival della Serie A
- 23:26 Festival della Serie A, domenica 7 giugno anche Ausilio tra i protagonisti
- 22:57 Dimarco: "L'Inter si diverte a giocare bene. Thuram e l'assist di Torino..."
- 22:33 La giustizia sportiva brasiliana stanga Brazão: 4 turni di squalifica
- 22:19 Il Monza torna in Serie A, arriva il messaggio di congratulazioni dell'Inter
- 22:12 Suwarso, pres. Como: "Nico Paz? Tutti sanno che c'è la recompra"
- 22:03 Catanzaro, la rimonta c'è ma non basta: il Monza torna in A dopo un anno
- 21:55 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 21:40 Cairo: "In A 11 proprietà straniere. Magari la troviamo anche noi"
- 21:25 Presidenziali Real Madrid, Ronaldo con Perez: "Sarai sempre il migliore"
- 21:10 Iliad Goal of the Month, Rowe succede a Calhanoglu: sua la rete di maggio
- 20:55 GdS - Inter, con Palestra ritorno al passato? Ok ad un colpo da 50 mln
- 20:42 Italia, al vaglio il nuovo ct: due nomi in cima alla lista
- 20:27 Dietl (Transfermarkt): "Bisseck, crescita notevole nell'ultimo anno. Prima..."
- 20:13 Arsenal, Arteta: "I ragazzi hanno una voglia di vincere la UCL altissima"
- 19:58 Deschamps: "Non mi piace che la gente stia già pensando che siamo in finale"
- 19:44 Abodi: "L'esclusione dal Mondiale? Non un atto d'accusa, però..."
- 19:29 Sucic nuova scheggia croata: col Brasile ha corso più veloce di Vinicius
- 19:15 Vicenza, Massolo: "Serata con l'Inter U23 la più emozionante"
- 19:07 Bisseck, il cartellino si impenna: ora è a 50 milioni. "Sono orgoglioso"
- 19:00 Rivivi la diretta! Contatto per KONATE, ma il BAYERN fa sul serio per BISSECK. DIMARCO chiama STANKOVIC, JONES vicino?
- 18:50 Ritiro in Germania, l'Öschberghof quartier generale. Garantisce... Inzaghi
- 18:40 Karlsruher, già alta l'attesa per l'Inter. il DS Eggimann: "Un grande test"
- 18:35 Como, italiani cercasi per la Champions: per i bookies in pole Palestra
- 18:20 Cambio di rotta: Vecchi può puntare alla conferma nell'Inter Under 23
- 18:06 Paula De La Fuente, auguri a Nico Paz e bordata a Cesc Fabregas
- 17:57 GdS - L'Inter c'è, ma la Juve torna su Muharemovic. Con la 'carta' Yildiz
- 17:44 Stankovic: "Ottimo rapporto con Arnautovic. Mai avuto problemi con lui"
- 17:30 Times - Jones, il Liverpool chiede 40 milioni. Ma si trova di fronte a un bivio
- 17:16 PSG a caccia del bis Champions, Luis Enrique: "Vogliamo vincere ancora"
- 17:12 UFFICIALE - Separazione tra Massara e la Roma: arriva la risoluzione
- 17:02 Marquinhos: "Champions? Vogliamo farlo di nuovo, non è cambiato niente"
- 16:49 Dembelé: "Champions, l'anno scorso è stato un pomeriggio storico"