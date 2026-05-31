Ibrahima Konaté sarà uno dei nomi più caldi dell'estate di mercato. Il giocatore prossimo ad uscire dal Liverpool è in testa alla lista dei nomi che genereranno un gran numero di offerte, essendo tra l'altro il giocatore svincolato più prezioso dell'intero panorama visto il suo valore di 50 milioni di euro; seguito da Dusan Vlahovic a 35 milioni e Bernardo Silva a 27 milioni. Dopo che è stato proposto e gentilmente respinto dall'Inter, ora secondo il quotidiano AS è il Real Madrid che sta seguendo da vicino la sua situazione, ma non ha ancora fatto alcuna mossa. Né ha ancora deciso che sia la loro prima scelta. Ma le Merengues sono alla ricerca di un difensore centrale... che potrebbe finire per essere due. E l'opzione di averne uno a parametro zero, e di questo calibro, è molto allettante.

L'interesse, il calo, il ripensamento

Il Real Madrid considerava da tempo Konaté il suo piano A per la prossima stagione. Non ha però mai fatto mosse concrete, anche se il suo nome veniva fuori in ogni discussione. Poi, le prestazioni di Konaté sono calate drasticamente. Tra la fine dell'anno e l'inizio del 2026, ha attraversato un periodo di crisi che ha seminato dubbi e ha spinto il Real Madrid a fare marcia indietro: è caduto in disgrazia . Non è mai stato completamente escluso, ma è passato dall'essere uno dei principali candidati a un giocatore di supporto . Tuttavia, nelle ultime settimane, ha riconquistato la ribalta, sia in campo che a livello dirigenziale. E ora, è a portata di mano.