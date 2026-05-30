Aleksandar Stankovic ha appena trascorso una stagione da grande protagonista con il club Brugge. Dal Belgio, sulle frequenze di Voetbalnieuws, s'interrogano sul suo futuro. L'Inter vuole riportarlo a Milano? I colleghi belgi si chiedono se sarebbe, dal lato del calciatore, una scelta sensata, considerando il poco spazio che potrebbe trovare nella mediana di Chivu. Il serbo ha attirato l'attenzione di club di campionati più importanti durante la sua permanenza al Bruges e l'Inter può riportarlo a casa quest'estate per 23 milioni di euro: entro il 15 giugno può essere attivata l'opzione.