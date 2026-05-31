L’Inter sta valutando un’operazione ambiziosa per rinforzare la fascia destra: Marco Palestra, esterno dell’Atalanta, è uno dei nomi in cima alla lista. Il classe 2005 è reduce da un’ottima stagione al Cagliari e dall’ingresso nel giro della Nazionale, elementi che hanno fatto salire il suo valore tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Atalanta ferma: nessuno sconto

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la Dea non sembra intenzionata a fare sconti. Il giocatore è considerato un asset di primo livello e la dirigenza nerazzurra dovrà eventualmente soddisfare richieste economiche molto alte per aprire una trattativa concreta.

Il nodo Dumfries e la clausola

Il possibile arrivo di Palestra è legato anche al futuro di Denzel Dumfries. L’olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni valida nel mese di luglio, periodo in cui sarà impegnato con la propria Nazionale. Un’eventuale partenza aprirebbe scenari completamente nuovi sulla fascia destra interista.

Palestra jolly tattico per Chivu

Il giovane esterno si è distinto per duttilità e qualità nell’uno contro uno, potendo giocare sia da quinto nel 3-5-2 sia da esterno offensivo. All’Inter diventerebbe una risorsa preziosa anche a gara in corso, con la possibilità di adattarsi a più moduli.

Strategie e alternative

In caso di cessione di Dumfries, l’Inter dovrebbe ridefinire anche il destino di Luis Henrique, attualmente in uscita. Intanto il club osserva e valuta, con l’idea di un colpo importante per il futuro.