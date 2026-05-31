Martin Baturina, centrocampista del Como, ha parlato nei giorni scorsi dal ritiro della Nazionale croata in vista dei prossimi Mondiali. Il giocatore lariano è uno dei tanti esponenti della nuova generazione dei Vatreni, dei quali parla così: "Sono tutti bravi ragazzi, conosco però Petar Sučić da più tempo. Avete visto da soli come si è adattato all'Inter, ha collezionato più presenze di tutti i giocatori in questa stagione, il che la dice lunga su di lui. Poi c'è Luka Sučić che ha vinto la Coppa con la Real Sociedad, sta giocando molto bene; Luka Vušković ha fatto una grande stagione in Bundesliga, continuerà a crescere. Siamo tutti una squadra, andiamo molto d'accordo in Nazionale" .

Sul confronto tra le sue stagioni in Serie A e campionato croato.

"Forse è più vincente la mia esperienza italiana in termini di numero di gol, ma in generale... non ne sono sicuro. In cosa sono migliorato di più? Probabilmente tatticamente. Tutto è in qualche modo molto più veloce in allenamento e in partita, le decisioni vengono prese più velocemente in campo. Sono molto migliorato fisicamente, sono migliorato anche in altre cose, ma ho ancora margini di miglioramento. Adattarmi al calcio italiano non è stato facile all'inizio, ma grazie a Dio ho iniziato a giocare nella seconda metà della stagione. Mi sono integrato bene con la squadra. Fabregas è un allenatore giovane e bravo, affamato di successi, e così tutta la squadra. Ci siamo qualificati per la Champions League, ho visto quanto tutti in città tengano al nostro successo, quindi sono felice di farne parte".

Il capitano Luka Modrić e il Milan hanno perso il posto in Champions League a causa del Como...

"Non deve essere stato facile per loro, alla fine è andata così. Un pareggio all'ultimo turno era sufficiente per il Milan, ma questa volta è andata a nostro favore" .