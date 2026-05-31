Martin Baturina, centrocampista del Como, ha parlato nei giorni scorsi dal ritiro della Nazionale croata in vista dei prossimi Mondiali. Il giocatore lariano è uno dei tanti esponenti della nuova generazione dei Vatreni, dei quali parla così: "Sono tutti bravi ragazzi, conosco però Petar Sučić da più tempo. Avete visto da soli come si è adattato all'Inter, ha collezionato più presenze di tutti i giocatori in questa stagione, il che la dice lunga su di lui. Poi c'è Luka Sučić che ha vinto la Coppa con la Real Sociedad, sta giocando molto bene; Luka Vušković ha fatto una grande stagione in Bundesliga, continuerà a crescere. Siamo tutti una squadra, andiamo molto d'accordo in Nazionale" .
Sul confronto tra le sue stagioni in Serie A e campionato croato.
"Forse è più vincente la mia esperienza italiana in termini di numero di gol, ma in generale... non ne sono sicuro. In cosa sono migliorato di più? Probabilmente tatticamente. Tutto è in qualche modo molto più veloce in allenamento e in partita, le decisioni vengono prese più velocemente in campo. Sono molto migliorato fisicamente, sono migliorato anche in altre cose, ma ho ancora margini di miglioramento. Adattarmi al calcio italiano non è stato facile all'inizio, ma grazie a Dio ho iniziato a giocare nella seconda metà della stagione. Mi sono integrato bene con la squadra. Fabregas è un allenatore giovane e bravo, affamato di successi, e così tutta la squadra. Ci siamo qualificati per la Champions League, ho visto quanto tutti in città tengano al nostro successo, quindi sono felice di farne parte".
Il capitano Luka Modrić e il Milan hanno perso il posto in Champions League a causa del Como...
"Non deve essere stato facile per loro, alla fine è andata così. Un pareggio all'ultimo turno era sufficiente per il Milan, ma questa volta è andata a nostro favore" .
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 18:05 I tasselli mancanti per una grande Inter. Palestra, Jones e non solo
- 17:50 Polonia in campo contro l'Ucraina: Zielinski guida la mediana di Urban
- 17:37 Kieft promuove Dumfries al Real Madrid: "Lo farei senza esitazione"
- 17:22 PSG, la gioia di Hakimi: "Non è facile vincere due volte di fila la Champions"
- 17:08 Conceiçao: "La Juventus vuole tornare a vincere, non succede da troppo"
- 16:54 Svizzera in scioltezza sulla Giordania, Akanji in campo per 60 minuti
- 16:39 Blind: "Timber difensore moderno. Ma come terzino destro c'è Dumfries"
- 16:25 Koné valutato 50 milioni: l'Inter lo monitora con attenzione. Ma Gasp...
- 16:10 Turchia, Montella: "Sono un sognatore e ho dei grandi obiettivi"
- 15:58 Reminder della FIGC al Milan: "Ricordatevi l'iscrizione al campionato"
- 15:48 Baturina: "Avete visto da soli come si è adatto Sucic all'Inter"
- 15:34 Romano: "Solet-Inter, i nerazzurri hanno una carta in più. Su Maguire..."
- 15:19 Ranocchia: "Inter strutturata, resterà ai vertici per tanto tempo ancora"
- 15:05 UNDER 20, IL PAGELLONE - Stagione da montagne russe per i giovani nerazzurri
- 14:50 Paesi Bassi, Dumfries già carico per il Mondiale: "Let's go"
- 14:36 Svizzera impegnata in amichevole con la Giordania: Akanji titolare
- 14:22 AS - Konaté idea del Real Madrid. Che però deve rompere gli indugi
- 14:07 Fabregas: "Io via dal Como? A volte non serve parlare troppo"
- 13:53 Costa d'Avorio, parte l'avventura di Bonny: l'interista è arrivato a Parigi
- 13:38 Solet-Inter, ecco quanto prenderà l'Udinese. A ottobre un segnale forte
- 13:24 Nazionale, forfait di Venturino: Baldini convoca Berti al suo posto
- 13:10 Kostov, Inter e BVB battuti: l'Arsenal mette le mani sul serbo
- 12:55 Solet, archiviata l'inchiesta: notizia importante anche in chiave Inter
- 12:40 Vasquez svela: "C'è stato un approccio dell'Inter, ma sono felice al Genoa"
- 12:30 Ranocchia: "Ciclo Inter, le fondamenta le ha gettate Spalletti"
- 12:15 CF - Champions League, i premi finali: l'Inter incassa 71 milioni
- 12:00 Ndoye: "Futuro? Ho un contratto con il Nottingham Forest fino al 2030"
- 11:35 Zanetti: "Inter, Champions 2010 momento più iconico della mia carriera"
- 11:10 Asse Inter-Roma: Ndicka il preferito se parte Bastoni, Augusto e Koné...
- 10:45 Provedel tentato dall'Inter: è convinto di potersela giocare con Martinez
- 10:30 Messaggero - Inter, Ndicka nel mirino su indicazione di Chivu. E Koné...
- 10:16 La Stampa - La Juventus torna a pensare a Icardi: il punto sull'ex Inter
- 10:05 CdS - Carbone ha salutato l'Inter Primavera. Handanovic spera
- 09:52 La Stampa - Vlahovic ancora in bilico. L'Inter ci fa un pensierino
- 09:40 TS - Inter pronta all'affondo per Solet. Ma dopo il 10 giugno
- 09:30 TS - Marotta vuole accontentare Chivu: nei piani il bicolpo Palestra-Jones
- 09:15 Leao-Milan, game over. Il portoghese: "Desidero provare una nuova sfida"
- 09:00 CdS - L'addio di Slot cambierà i piani di Jones? L'Inter prepara il piano
- 08:45 GdS - Frattesi ha salutato l'Inter. Roma sullo sfondo di uno scenario intrecciato
- 08:30 CdS - Intensità, dinamismo e ritmo: gli ingredienti della nuova Inter
- 08:15 GdS - Palestra non sarà Lookman. L'Atalanta apre: presto l'incontro con l'Inter
- 00:00 Tikus mette gli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero
- 23:30 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 23:15 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 23:00 PSG, Hakimi dopo la finale: "Troppa gente parlava, titolo speciale"
- 22:30 InterNazionali - Italia, Favasuli raggiunge il ritiro azzurro dopo la finale playoff
- 22:15 Il PSG vince ancora la Champions, arrivano i complimenti dell'Inter
- 22:00 PSG, Fabian Ruiz: "Un'altra Champions per i tifosi dopo quella dell'anno scorso"
- 21:45 Napoli, altra tegola: Gilmour va ko e salta i Mondiali con la Scozia
- 21:30 Dalla Germania - Bisseck, il Bayern fa sul serio: avviati i negoziati con l'Inter
- 21:15 Adani contro Allegri al Napoli: "Diego perdonali, non sanno quello che fanno"
- 21:00 Il PSG vince la sua seconda Champions League di fila: Arsenal piegato ai rigori
- 20:30 Cassano: "Inter, se prendi Nico Paz ti danno lo Scudetto ancora prima di iniziare"
- 20:15 Pisacane esalta Palestra: "Sembra il calciatore che ti costruisci alla PlayStation"
- 20:00 Napoli, De Bruyne non le manda a dire: "Felice che Conte sia andato via"
- 19:45 De Rossi esalta Valentin Carboni: "Giovane potenzialmente incredibile”
- 19:30 Barella in visita all’Ospedale Microcitemico di Cagliari: i ringraziamenti
- 19:15 Jeda: "All'Inter funziona tutto. Al Milan, dopo l'addio di Maldini, invece..."
- 19:00 Si scalda il mercato dell'Inter: priorità Solet, proposto Maguire. E su Jones...
- 18:45 Gila, quale futuro? Le big italiane lo seguono, ma la Premier pressa
- 18:30 Italia, Donnarumma c'è: "Devo dare l'esempio. Zenica una ferita eterna"
- 18:15 Il Ministro Abodi apre a Guardiola CT azzurro: "Non è impossibile"
- 18:00 Frattesi vuole essere protagonista. Futuro ancora in Serie A? La situazione
- 17:46 Inter, puoi approfittarne! Big in alto mare, i nerazzurri consolidano le certezze
- 17:31 Italia femminile, il ct Soncin: "Vogliamo il Mondiale"
- 17:17 Sangue Reds nelle vene, futuro all'Inter? Chi è Curtis Jones
- 17:04 PSG, il vice di Luis Henrique: "Sensazioni positive, come un anno fa a Monaco"
- 16:50 Italia, Rafa Benitez si candida: "Mi piacerebbe molto fare il CT"
- 16:35 Dal Belgio - Stankovic ha attirato tanti interessi. Cosa farà l'Inter?
- 16:15 Inter U20, l'addio di Carbone: "Amore indelebile, grazie a tutti"