Francisco Conceiçao, esterno d'attacco della Juventus, ha parlato ai microfoni di SportWeek, evidenziando gli aspetti soggettivi e non solo nel percorso bianconero: "Io sono tranquillo, perché con le qualità che ho posso fare tante, tante cose. Vivo in centro, mi piace tutto della città. È tranquilla, comoda, familiare come Oporto. Mi sento a casa. La Juventus? Fantastica. È un club fantastico che vuole tornare a vincere e io voglio vincere qua. È da troppi anni che non succede, quando ricapiterà sarà bellissimo. E io voglio esserci".