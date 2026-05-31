Francisco Conceiçao, esterno d'attacco della Juventus, ha parlato ai microfoni di SportWeek, evidenziando gli aspetti soggettivi e non solo nel percorso bianconero: "Io sono tranquillo, perché con le qualità che ho posso fare tante, tante cose. Vivo in centro, mi piace tutto della città. È tranquilla, comoda, familiare come Oporto. Mi sento a casa. La Juventus? Fantastica. È un club fantastico che vuole tornare a vincere e io voglio vincere qua. È da troppi anni che non succede, quando ricapiterà sarà bellissimo. E io voglio esserci".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 31 maggio 2026 alle 17:08
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione