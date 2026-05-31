La dirigenza nerazzurra vuole costruire una grande Inter. Con le altre big della Serie A ancora in alto mare, ecco che i nerazzurri possono scavare ulteriormente il solco con la concorrenza. I primi due tasselli potrebbero essere Jones e Palestra. Il centrocampista del Liverpool è un classico box-to-box: ha molta gamba e sa coprire molto bene le zone del campo, mantenendo alta la tensione. Nel passato ha ricoperto il ruolo di terzino destro, certificando un'ottima duttilità. Ed è proprio questa complementarietà che ha spinto Chivu a metterlo in cima alla lista dei preferiti.

Palestra e la difesa

Marco Palestra è un nome caldo per il mercato dell'Inter. Al momento non c'è ancora una trattativa, ma da tempo le mire di Ausilio si sono poste sul giocatore che, in questa stagione al Cagliari, ha davvero fatto vedere di che pasta è fatto. Già ai tempi della C, con l'Under U23 dell'Atalanta, dimostrò di essere un fuoriserie per la categoria. E l'Inter vuole puntarci con decisione perché ha ottime caratteristiche e anche lui può giocare sia a destra sia a sinistra. Questo doppio inserimento abbasserebbe anche l'età media. La concentrazione dell'Inter è anche rivolta alla difesa: Solet dell'Udinese è un profilo che garantirebbe grande fisicità nell'approccio difensivo e anche offensivo, dove l'Inter ha già dimostrato di essere pericolosa sui piazzati. Il mercato deve ancora entrare nel vivo, ma domani è il primo giugno e i motori si scaldano.