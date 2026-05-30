Dopo il trionfo dell’anno scorso contro l’Inter, il Paris Saint-Germain si porta a casa la sua seconda Champions League consecutiva. Lo fanno ai danni di un Arsenal che per larghi tratti quest’anno era parsa la squadra migliore e che perde invece l’occasione di vincere il double dopo il trionfo in campionato. E infatti i Gunners passano subito in vantaggio grazie a una rete di Kai Havertz dopo appena 6 minuti. Nella ripresa arriva il pareggio di Dembele su rigore e l’1-1 resiste per tutti i tempi supplementari.

Decisivi i calci di rigore

Lotteria di calci di rigore serratissima, che si mantiene In parità nonostante gli errori di di Eze per i Gunners e Mendes per il PSG. Alla fine è decisivo l’errore dal dischetto di Gabriel. Luis Enrique ancora campione d’Europa.