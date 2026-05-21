Kepa Arrizabalaga si prepara a vivere un’altra finale di Champions League con la maglia dell’Arsenal, in una carriera fatta di trofei, pressioni enormi e continui rilanci.

Come spiega Gazzetta.it, nell’estate 2018 il Chelsea investì 80 milioni di euro per strapparlo all’Athletic Club, rendendolo il portiere più costoso di sempre. “Mi concentro su me stesso e basta. Mi hanno pagato così tanto perché il mercato ormai è questo”. Nonostante due Champions League vinte - con Chelsea nel 2021 e Real Madrid nel 2024 - il basco raramente è stato protagonista assoluto.

A Londra perse il posto a favore di Mendy, mentre a Madrid fu superato nuovamente da Courtois dopo il recupero del belga dall’infortunio. Anche all’Arsenal vive una situazione simile, alle spalle di Raya. Indimenticabile l’episodio del 2019 con Maurizio Sarri nella finale di Carabao Cup contro il Manchester City, quando Kepa rifiutò il cambio ai supplementari.

Anni dopo chiarì: “Volevo solo perdere tempo per recuperare, ma nella confusione Sarri non capì”. L’episodio gli costò una multa e settimane di polemiche. Il futuro può essere nerazzurro Secondo le indiscrezioni, il suo nome potrebbe intrecciarsi presto con quello dell’Inter, dove potrebbe giocarsi il posto con Josep Martinez. Per Kepa sarebbe un’altra sfida in una carriera fatta di cadute, ripartenze e trofei conquistati spesso lontano dai riflettori.