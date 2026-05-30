L'ex calciatore Jeda, intervenuto su Radio TuttoNapoli, ha voluto commentare la situazione delle big del calcio italiano: "Se guardate il Napoli o l’Inter, c’è un presidente, un direttore sportivo, un allenatore: tutto funziona insieme. Nel Milan, dopo l’addio di Maldini, secondo me queste figure sono mancate. Quando manca una struttura chiara, poi succedono certe cose. Anche il mercato della Juventus in quegli anni era confusionario: si prendevano giocatori senza una logica precisa".