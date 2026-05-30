Intervistato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad, Kevin De Bruyne ha parlato apertamente della sua esperienza al Napoli, soffermandosi sulle difficoltà incontrate sotto la guida di Antonio Conte: “Per me è stato complicato, perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. Non ho praticamente mai avuto l'opportunità di giocare nel ruolo che preferisco. Nonostante questo, ho sempre dato tutto per la squadra”
“Giocavamo un calcio troppo difensivo”
Il centrocampista belga ha poi criticato l’impostazione tattica adottata nella scorsa stagione “Giocavamo in maniera molto difensiva. Se provi a vincere ogni partita per 1-0 con un 5-4-1, proponi un certo tipo di calcio. Anche i numeri offensivi ne risentono”
E sul cambio in panchina ha aggiunto senza esitazioni: “Se sono felice che sia andato via? Per me sì. Non era obbligato a restare. Alcune promesse non sono state mantenute. L'anno scorso ci erano state promesse determinate cose sul modo di giocare, ma poi non si sono concretizzate. È un peccato, perché il calcio deve restare divertente”
Futuro ancora da decidere
Nonostante un contratto valido per un'altra stagione, il belga non ha escluso possibili scenari diversi: “Ho un altro anno di accordo, ma voglio parlarne. Anche in passato erano state fatte promesse che poi non si sono realizzate”
Autore: Ludovica Ferrante
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