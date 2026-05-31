Ange-Yoan Bonny parteciperà al prossimo Mondiale difendendo i colori della Nazionale ivoriana, selezione per la quale ha deciso di giocare ufficialmente pochi giorni fa, lui che in passato aveva vestito per due volte la maglia delle giovanili francesi.

Il ct della Costa d'Avorio, Émerse Faé, ha inserito il nome dell'attaccante dell'Inter tra i convocati per la spedizione americana nella quale gli Elefanti affronteranno nel gruppo E Germania, Ecuador e Curaçao.

Un'avventura che per l'ex giocatore del Parma è iniziata ufficialmente ieri, a Parigi, come si legge sul profilo Instagram della Nazionale ivoriana: "Primi passi con gli Elefanti per Bonny, ora al fianco dei suoi compagni di squadra a Parigi". 

Sezione: Copertina / Data: Dom 31 maggio 2026 alle 13:53
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.