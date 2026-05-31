Il ciclo vincente dell'Inter, ancora apertissimo grazie al double conquistato in questa stagione, ha una data precisa sulla linea temporale della storia del club, secondo Andrea Ranocchia. Che la fa coincidere con l'insediamento di Luciano Spalletti sulla panchina nerazzurra nell'estate 2017: "Quando mi dicono che è partito tutto da da Conte o addirittura da Inzaghi per le finali di Champions dico che non è così - le parole dell'ex difensore a Sportmediaset -.

Per me è partito tutto da Spalletti che ha gettato le fondamenta di questa Inter, con le difficoltà del caso, in una società nuova e in uno spogliatoio con situazioni non facili da gestire. In seguito, Antonio (Conte, ndr) ha dato una svolta a livello di mentalità e a livello di lavoro. Sono arrivati tanti ragazzi che tuttora sono in questa squadra e che stanno accogliendo i nuovi ormai da veterani. Quindi è arrivato Simone Inzaghi che ha fatto un bellissimo quadriennio, al di là dei discorsi di quelli che fanno notare che ha vinto solo un campionato; comunque il percorso è stato importante. E adesso - conclude Ranocchia - Cristian penso che possa continuare no questo questo cammino perché è la persona giusta. La squadra è veramente molto forte e la società è molto solida. Ci sono tutti gli ingredienti per continuare questo ciclo".