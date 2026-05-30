C'è un Milan completamente da rifondare, una Juventus alla ricerca della sua identità tradizionale e un Napoli che ha appena cambiato guida tecnica, con l'imminente arrivo di Max Allegri sulla panchina partenopea. Tre big in difficoltà e dall'altro lato c'è un'Inter che vuole consolidare le sue certezze in vista del prossimo campionato. Federico Dimarco, ai microfoni di DAZN, ha voluto evidenziare l'importanza di indossare la maglia nerazzurra: "Giocare a Milano e nell'Inter è la cosa più bella perché tifo i nerazzurri e sono nato qua. Non nascondiamo anche che negli ultimi 4 anni abbiamo fatto due finali di Champions, puoi vincere o perdere, fa parte del calcio e mi piace, mi diverto, voglio bene a questa squadra".

Variabile mercato

Il mercato è fortemente imprevedibile. In caso di addio di Dumfries, Palestra diventerebbe necessario per lo scacchiere a disposizione di Chivu. Il mantra è stato sempre chiaro: migliorare i tasselli del collettivo, consolidare le certezze. In difesa potrebbe arrivare Solet, considerando che l'obiettivo Muharemovic è molto complicato. Nelle ultime ore si sta parlando di Curtis Jones, obiettivo per rinforzare la mediana. Con un mercato da protagonista, l'Inter può scavare un altro solco rispetto alle concorrenti.