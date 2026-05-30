C'è un Milan completamente da rifondare, una Juventus alla ricerca della sua identità tradizionale e un Napoli che ha appena cambiato guida tecnica, con l'imminente arrivo di Max Allegri sulla panchina partenopea. Tre big in difficoltà e dall'altro lato c'è un'Inter che vuole consolidare le sue certezze in vista del prossimo campionato. Federico Dimarco, ai microfoni di DAZN, ha voluto evidenziare l'importanza di indossare la maglia nerazzurra: "Giocare a Milano e nell'Inter è la cosa più bella perché tifo i nerazzurri e sono nato qua. Non nascondiamo anche che negli ultimi 4 anni abbiamo fatto due finali di Champions, puoi vincere o perdere, fa parte del calcio e mi piace, mi diverto, voglio bene a questa squadra".

Variabile mercato

Il mercato è fortemente imprevedibile. In caso di addio di Dumfries, Palestra diventerebbe necessario per lo scacchiere a disposizione di Chivu. Il mantra è stato sempre chiaro: migliorare i tasselli del collettivo, consolidare le certezze. In difesa potrebbe arrivare Solet, considerando che l'obiettivo Muharemovic è molto complicato. Nelle ultime ore si sta parlando di Curtis Jones, obiettivo per rinforzare la mediana. Con un mercato da protagonista, l'Inter può scavare un altro solco rispetto alle concorrenti.

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 30 maggio 2026 alle 17:46
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione