Bellissimo gesto di Nicolò Barella che, insieme a sua moglie, ha fatto visita all'Associazione CharliBrown, la cui equipe è composta da educatori che organizzano progetti educativi e attività ludico-ricreative per indirizzare il percorso formativo dei ragazzi malati di tumore: "Stamattina abbiamo vissuto una giornata intensa e bellissima. Sono venuti a trovarci Nicolò Barella e sua moglie, due persone meravigliose con cui abbiamo il piacere di collaborare in queste splendide iniziative", ha scritto sui social l'associazione.



Sempre l'associazione ha aggiunto su Instagram: "Insieme abbiamo fatto visita ai reparti di oncoematologia, neuropsichiatria infantile e pediatria. È stato emozionante vedere la gioia del personale sanitario, dei piccoli pazienti e delle loro famiglie davanti a questa bellissima sorpresa. È stata una giornata davvero intensa, ricca di emozioni e di sorrisi. Siamo felici di essere riusciti, ancora una volta, a portare momenti di serenità e spensieratezza ai bambini, ma anche ai loro genitori, che ogni giorno affrontano con loro percorsi difficili e delicati. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questa giornata".

Già a dicembre Barella aveva fatto visita, con la moglie, ai bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia. Un grande gesto che non passa ovviamente inosservato, come la visita all'Ospedale Microcitemico di Cagliari, portando regali e sorrisi ai bambini che stanno combattendo una grande battaglia per la vita.