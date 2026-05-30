Costantino Favasuli è da oggi a disposizione della Nazionale nel ritiro di Coverciano in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, in programma rispettivamente il 3 e il 7 giugno.

Il centrocampista del Catanzaro aveva ottenuto una deroga dal commissario tecnico ad interim Silvio Baldini per poter disputare la finale playoff di Serie B, giocata ieri sera contro il Monza. La sfida ha sancito la promozione dei brianzoli in Serie A, nonostante il successo dei calabresi nel match di ritorno.

Nuovo innesto per Silvio Baldini

Conclusi gli impegni con il club, Favasuli ha ricevuto il via libera per aggregarsi al gruppo azzurro e iniziare la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Per il giovane centrocampista si tratta di un'importante occasione per mettersi in mostra con la maglia della Nazionale e proseguire il proprio percorso di crescita dopo una stagione positiva disputata con il Catanzaro.