Tornato in Belgio per iniziare la preparazione in vista dei prossimi Mondiali, Romelu Lukaku rilascia una lunga intervista al quotidiano Het Nieuwsblad nella quale ripercorre la stagione appena vissuta partendo dal suo stato di forma: "Come sto? Mi sento sempre più in forma. Abbiamo fatto dei test di sprint di recente, ho raggiunto… ( non finisce la frase) Aspetta, fammi controllare, così non sto dicendo sciocchezze... Sì, quello che pensavo è corretto. Ho sprintato a 35,5 chilometri orari. L'ultima volta che sono stato così veloce è stato anni fa", dice dopo aver controllato i dati al telefono.
Sei vicino al tuo picco massimo?
"L'unica cosa che mi manca sono le partite. Ma con la Nazionale stiamo facendo tutto il possibile per ritrovare il ritmo. Vengono organizzate partite apposta per me".
L'infortunio è stato causato dai tuoi muscoli posteriori della coscia?
“No, a causa di un tendine vicino all'anca. È successo in precampionato, durante un allenamento con il Napoli contro l'Olympiakos. Io e Kevin de Bruyne stavamo pressando un difensore, abbiamo recuperato palla. Ho visto Kevin sulla sinistra, volevo passargli la palla, ma con la coda dell'occhio ho visto un'occasione per tirare e l'ho fatto, con il corpo completamente sbilanciato. Ho sentito il tendine dell'anca spezzarsi- Spezzarsi. Eppure, non mi sono preoccupato subito troppo. Riuscivo ancora ad alzare la gamba normalmente, quindi... Bruciava solo un po'. Qualche giorno dopo, mi sono sottoposto a una TAC. Pensavo che sarei rimasto fuori gioco per un mese, ma quando ho visto il dottore in corridoio, mi ha detto: "No, no ... Il tuo tendine è andato. A quel punto mi sono preparato mentalmente all'intervento chirurgico".
La stampa locale ha riportato che il Napoli era arrabbiato perché lei si era tenuto lontano per così tanto tempo senza consultarsi. È corretto?
"Ho chiamato i membri del consiglio per dire che sarei tornato non appena mi fossi sentito meglio. Il mio corpo aveva bisogno di una pausa".
Ma il Napoli pensava che non rispettaste le regole?
"In Italia il calcio è passione e le polemiche non mancano mai. Da quando ho lasciato l'Inter qualche anno fa, intorno a me non c'è mai stata tranquillità. Non partecipo a queste cose. Lasciate che la gente viva la propria vita, ragazzi. Per quanto riguarda il mio rapporto con il Napoli: è tutto tranquillo. Non c'è un solo problema. Tutti capiscono perché ho fatto quello che ho fatto".
Persino Antonio Conte? Il tuo allenatore ha detto di essere rimasto deluso dal fatto che tu non sia passato dal suo ufficio per parlare durante una visita al club ad aprile.
"Lasciate che la stampa parli. Io conosco la verità. L'allenatore ( che nel frattempo ha annunciato le sue dimissioni, ndr) ed io abbiamo parlato. Lui mi conosce, sa che sono un vincente e che farei di tutto per dare il massimo. Non sono il tipo di giocatore che accetta passivamente i fatti e intasca lo stipendio senza fare nulla. Non sono fatto così. L'allenatore lo sa. Va tutto bene".
I media italiani hanno insinuato che stavi cercando di forzare una rottura...
“Sciocchezze. Non ho idea da dove vengano queste cose. Il mio amore per il Napoli rimane immutato. Ho ancora un anno di contratto; nella mia mente, sono un giocatore del Napoli. Se la gente pensa che volessi usare questa situazione come un'opportunità per trasferirmi, si sbaglia. Ho avuto un infortunio e mi sono fatto curare. Tutto qui".
Pensi che il Napoli ti voglia ancora dopo questa telenovela?
"Dovreste chiederlo a loro. Ho avuto una prima stagione fantastica a Napoli, la seconda un po' meno – anche quella è stata una sorpresa per me – ma voglio rivivere quei momenti di successo. Non sto chiedendo di andarmene".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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