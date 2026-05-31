Le dichiarazioni di Kevin De Bruyne su Antonio Conte hanno acceso il dibattito in casa Napoli. Il centrocampista belga aveva criticato il sistema di gioco dell’ex tecnico, definendo complicata la sua esperienza in azzurro.

La risposta di Stellini

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, ha replicato duramente attraverso un intervento riportato dal Corriere dello Sport: “Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato”. Il collaboratore di Conte ha poi aggiunto: “Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano da esempio di entusiasmo e gioia di vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo”.

Il paragone con Modric

Stellini ha poi citato Luka Modric come esempio opposto, elogiandone l’impatto al Milan: “Ha guidato i compagni con leadership ed entusiasmo, senza mai dare giudizi su allenatore o società. Essere professionisti significa capire cosa serve per rendere migliore l’ambiente e dare l’esempio”.