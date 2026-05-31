Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport le emozioni della stagione appena conclusa, soffermandosi sul percorso della squadra e sui protagonisti che hanno contribuito alla crescita del gruppo. L’ex centrocampista spagnolo ha parlato anche dei contatti con l’Inter e, soprattutto, del rapporto con Nico Paz.

Il legame con Nico Paz

Fabregas ha voluto sottolineare l’importanza del fantasista argentino, protagonista di una stagione in grande crescita e decisivo anche in partite chiave come quella contro la Juventus.

Le parole del tecnico

“La partita con la Juve è stata una vittoria bellissima con un giocatore che ci ha fatto crescere più velocemente, ha fatto emozionare il Sinigaglia tante volte e ha fatto emozionare me come allenatore. Un giocatore che è cresciuto tantissimo. Emozioni forti avute insieme a lui. Abbiamo avuto un rapporto speciale: io mi fido di lui e lui si fida di me”, ha dichiarato Fabregas. Il tecnico ha poi ricordato anche l’abbraccio a fine gara come gesto simbolico di fiducia e crescita reciproca, sottolineando come il giocatore debba continuare il suo percorso di maturazione.

Il futuro del talento argentino

Nico Paz, atteso ora dai prossimi impegni con la Nazionale argentina, potrebbe tornare al Real Madrid, che detiene un diritto di recompra fissato a circa nove milioni di euro. Un dettaglio che rende ancora incerto il suo futuro, nonostante l’ottima stagione vissuta in Italia.