Ezequiel Schelotto, intervenuto sulle frequenze di RSI, ha ricordato il primo gol nel derby contro il Milan: "Tutti mi chiedono quello che ho provato, ci penso ogni tanto. E' stato un momento bellissimo dopo un periodo difficile nella mia vita privata. Quando ho segnato contro il Milan mi sono ritrovato in un momento felicissimo della mia vita. A volte ci sono momenti difficili ed è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Moratti a fine partita mi ha fermato, tutti i miei compagni erano dentro lo spogliatoio. E mi ha detto che sarei stato per sempre parte della storia dell'Inter".