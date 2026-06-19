Jesus Rodriguez, esterno offensivo del Como, ha parlato alla Lega Serie A delle differenze tra il calcio italiano e quello spagnolo: “In Italia si gioca un calcio più difensivo e fisico, in Spagna invece è più tattico, più basato sui tocchi. Una delle caratteristiche del calcio italiano è la marcatura a uomo, è una cosa che mi ha colto un po’ di sorpresa all’inizio ma penso di essermi adattato bene e in fretta”.

Rodriguez si è soffermato poi su Fabregas: “È una persona alla mano, che quando ha bisogno di parlarti dice le cose con chiarezza. Questo è positivo perché sai sempre cosa pensa di te e ci da molta fiducia che ci permette di rendere al massimo”.