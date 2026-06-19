Non sarà un déjà-vu di Ademola Lookman. Anche Luca Marchetti per Sky Sport garantisce che l'operazione Marco Palestra non si esaurirà come la telenovela scoppiata la scorsa estate per l'attaccante nigeriano. Anche perché l'Inter ha fatto passi diversi, contattando direttamente il club orobico con il direttore sportivo Piero Ausilio e facendo subito un'offerta importante per far capire che l'interesse era alto da subito e c'erano tutte le intenzioni di concludere l'operazione. Palestra ha poi messo la sua volontà sul tavolo, chiedendo di poter rimanere ancora in Italia prima di provare il grande salto in Premier League.

Quel precedente che fa sorridere

Non è la prima volta che Inter e Atalanta si scambiano giocatori per cifre così importanti: l'esempio più recente è quello di Alessandro Bastoni arrivato per 30 milioni senza giocare mai nella Dea. L'Inter spera che quello che ha raccolto Bastoni a Milano possa essere replicato dall'esterno classe 2005 di Buccinasco.