La prossima settimana. Questo il target temporale indicato da più fronti per la chiusura dell'operazione che porterà Marco Palestra sulla fascia destra dell'Inter, raccogliendo l'eredità, pesante, lasciata da Denzel Dumfries. Anche Prima Bergamo, testata vicina alle vicende atalantine, conferma lo stato dell'arte della trattativa, che ha visto l'Inter rompere gli indugi arrivando a proporre 45 milioni di base fissa più 5 milioni di bonus facili. Offerta gradita ai bergamaschi, che però vorrebbero aggiungere un paio di milioni per chiudere ogni discorso, visto che la richiesta partiva sempre dai 50 milioni di euro garantiti a cui aggiungere bonus anche complicati. Insomma, ultimo piccolo sforzo da parte dei campioni d'Italia e arriverà il semaforo verde.

I discorsi tra i club sono stati indirizzati anche dalla volontà di Palestra, che non ha rifiutato le inglesi ma ha dato priorità alla squadra di Cristian Chivu. Nel 3-5-2 dei milanesi sarà il Federico Dimarco di destra e la Dea porterà a casa l’ennesima enorme plusvalenza che finanzierà il mercato in entrata, rinunciando a un ragazzo che non era mai stato preso in considerazione durante la gestione di Gian Piero Gasperini. Una volta completata questa trattativa, tirando le somme con le cessioni di Ederson, Marco Brescianini e dello stesso Palestra l'Atalanta porterà a casa oltre 100 milioni di euro. Un capolavoro finanziario.