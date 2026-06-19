L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto su TMW Radio, ha parlato dei movimenti di mercato della Juventus, soffermandosi in particolar modo sulla lotta al vertice: "Ha iniziato un nuovo ciclo la Juve, che cambierà totalmente i nomi che si fanno sul mercato. Non sarà un mercato diverso. Non è detto che arrivi Kolo Muani, per ora sono solo parole. Per me non arriva neanche Sorloth. Comunque per me darà filo da torcere all'Inter quest'anno, indipendentemente dal mercato. Si sta ricreando identità".

Sezione: News / Data: Ven 19 giugno 2026 alle 18:51
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione