Cita addirittura Dante Massimo Callegari, che negli studi di Sport Mediaset si esprime sulla notizia del rinnovo di Cristian Chivu con l'Inter fino al 2028: "Il senso dell'operazione sta nell'origine della parola rinnovare, che vuol dire portare qualcosa di nuovo a ciò che esiste. Rinnovare significa portare un nuovo stato d'animo come l'empatia avuta con staff, dirigente e calciatori. Significa portare qualcosa di diverso dall'esterno a una base di calciatori già eccellente per delle nuove soluzioni di gioco che voleva già portare l'anno scorso e che vuole portare. C'è un gioco da perfezionare e più soluzioni tattiche, anche grazie a caratteristiche di calciatori ricercati in questa fase di mercato che hanno quella dote che l'Inter non ha cercato come altre squadre: il dribbling".

Palestra e Solet, numeri da Europa

Il riferimento è legato ai numeri di Marco Palestra e Oumar Solet, i due obiettivi primari della squadra nerazzurra ormai prossimi all'approdo: "Sono stati nella top ten dei migliori dribblatori del campionato, Palestra addirittura secondo solo a Kenan Yildiz. In posizioni e reparti diversi, possono dare una soluzione che ha cercato meno di altre squadre e ora potrà farlo in quantità diversa in Italia e chissà in Champions League. Perché l'Inter non può pensare di partire alla pari con le corazzate, ma deve cancellare il Bodo/Glimt magari evitando i playoff con una fase campionato migliore dell'anno scorso, elevando il suo rendimento negli scontri diretti con le big".