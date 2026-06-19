Paolo Bianco non è più l'allenatore del Monza. Nonostante la promozione in Serie A conquistata nell'ultima annata, il tecnico e il club brianzolo hanno deciso di consensualmente il contratto, come annunciato in un comunicato ufficiale. 

Il comunicato del Monza

AC Monza e Paolo Bianco comunicano di aver risolto consensualmente il contratto. Il Club ringrazia il tecnico per aver allenato con impegno e passione i Biancorossi conducendoli alla promozione in Serie A e gli augura il meglio per il futuro.

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 19 giugno 2026 alle 17:23
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.