Paolo Bianco non è più l'allenatore del Monza. Nonostante la promozione in Serie A conquistata nell'ultima annata, il tecnico e il club brianzolo hanno deciso di consensualmente il contratto, come annunciato in un comunicato ufficiale.

AC Monza e Paolo Bianco comunicano di aver risolto consensualmente il contratto. Il Club ringrazia il tecnico per aver allenato con impegno e passione i Biancorossi conducendoli alla promozione in Serie A e gli augura il meglio per il futuro.