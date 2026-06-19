Mentre il Settore Giovanile dell'Italia conquista trofei, la Nazionale maggiore continua a fare fatica. Quale può essere la motivazione? Alessandro Costacurta esprime il suo pensiero ai microfoni de La Stampa: "Credo che a livello giovanile i talenti ci siano e che vi siano ragazzi molto interessanti. Poi, però, si scontrano con una cultura sportiva italiana che non è all'altezza e non permette ai giovani di sbagliare", le sue parole.

Costacurta: "Pio scelto per calciare il primo rigore: Gattuso è stato massacrato"

L'esempio dell'ex Milan è legato all'interista Francesco Pio Esposito e al calcio di rigore sbagliato nella decisiva partita del playoff per andare ai Mondiali giocata a Zenica contro la Bosnia-Erzegovina: "Faccio sempre l'esempio di Pio Esposito, scelto per calciare il primo rigore: Gattuso è stato massacrato per aver affidato un tiro importante a un ragazzo. Perché, allora, il prossimo allenatore dovrebbe avere il coraggio di fare la stessa scelta? È un piccolo esempio dell'ipocrisia presente nella cultura sportiva italiana. Se fra i problemi c'è anche quello che non si gioca più per strada? Secondo me sono luoghi comuni. Non credo che in Spagna, Inghilterra o Germania si giochi ancora per strada più di quanto avvenga in Italia. Si tratta piuttosto di saper accompagnare i ragazzi nella crescita verso un mondo nuovo".