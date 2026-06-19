Sembrava un'operazione davvero complicata, ma ora potrebbe concretizzarsi. Il futuro di Marco Palestra è tutto da scrivere ma potrebbe anche essere con i colori nerazzurri, questa volta dell'Inter e non dell'Atalanta. L'esterno classe 2005 è pronto a intraprendere una nuova avventura. Con la Dea, in terza seria, mise a referto 41 presenze, 3 gol e 3 assist in una stagione che ne ha confermato la crescita costante. Gli addetti ai lavori, quando lo videro all'opera in Serie C, rimasero colpiti dalla personalità del ragazzo esordiente.

Le polemiche sul prezzo

Nelle ultime ore si parla sempre di più del costo del suo cartellino e sono stati in tanti ad esprimersi a riguardo. Lui, però, ha sempre tenuto un profilo basso e negli scorsi giorni aveva anche dichiarato: "Se mi sento pronto per fare il salto in un grande club? Mi sono sempre sentito pronto''. La squadra di Chivu vuole trovare un sostituto di Dumfries all'altezza della situazione. Le cifre del mercato odierno impongono anche una riflessione profonda, ma è inevitabile che un giocatore del genere, quantomeno in prospettiva, farebbe davvero comodo al Biscione.