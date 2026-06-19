Reagire per conquistare i primi punti nel girone e tenere vive le chance di qualificazione ai sedicesimi. È l'obiettivo della Turchia di Vincenzo Montella, che domani all'alba italiana affronterà il Paraguay nella seconda giornata del Gruppo D del Mondiale dopo aver perso in malo modo all'esordio contro l'Australia. L'obiettivo è alla portata della squadra: la vittoria dei Milli Takim si gioca a 2,00 su 888sport, mentre pareggio e successo dell'Albirroja sono in lavagna - nell'ordine - a 3,35 e 4,10.

Quote marcatori, Yildiz e Akturkoglu davanti a Calha

Montella potrebbe lanciare dal 1' Kenan Yildiz, che in nazionale turca ha un bottino di 29 presenze e 5 reti: un gol dell'attaccante della Juventus si gioca a 3,50, quello di Hakan Calhanoglu - capitano della squadra - a 4,50. La presenza nel tabellino di Kerem Akturkoglu comanda in lavagna a 3,25 volte la posta puntata.