Nell'appuntamento pomeridiano sul canale Youtube di FcInterNews ampio spazio alle trattative per il prolungamento dei contratti di alcuni giocatori presenti in rosa.

L'Inter vuole accontentare le loro richieste e legarli al club oltre l'attuale scadenza. Ad oggi le discussioni aperte sono numerose e tutte con grandi possibilità di arrivare al gradito nero su bianco, ma è tutto ancora in fase di definizione.