Nell'appuntamento pomeridiano sul canale Youtube di FcInterNews ampio spazio alle trattative per il prolungamento dei contratti di alcuni giocatori presenti in rosa. 

L'Inter vuole accontentare le loro richieste e legarli al club oltre l'attuale scadenza.  Ad oggi le discussioni aperte sono numerose e tutte con grandi possibilità di arrivare al gradito nero su bianco, ma è tutto ancora in fase di definizione.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 17:23
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.