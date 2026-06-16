Alla fine, con buona probabilità, sarà Lautaro Martinez a comporre con Lionel Messi il tandem d'attacco della Nazionale argentina che nella notte italiana farà il suo debutto al Mondiale sfidando l'Algeria.

Il Toro, segnalato in ottima forma dopo la stagione da protagonista vissuta con la maglia dell'Inter e culminata con il doblete nazionale, ha vinto il ballottaggio con Julián Álvarez, reduce da un infortunio alla caviglia dal quale si è ripreso da poco. L'obiettivo del ct Lionel Scaloni e del suo staff è dare comunque spazio al bomber dell'Atletico Madrid, sempre che la partita lo permetta. Lo riporta Tyc Sports.

Ieri, a proposito delle condizioni degli acciaccati, Scaloni ha rassicurato tutti sulla situazione di Julian Alvarez: "Ha avuto un problema alla caviglia, ma il suo recupero ha dato i suoi frutti ed è disponibile per la gara contro l'Algeria: rappresenta un'opzione per noi in attacco".