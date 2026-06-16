L'Arsenal prova a seminare la concorrenza e mettere le mani sul centrocampista della Roma Manu Kone, da tempo obiettivo dichiarato dell'Inter. Mentre il giocatore si avvicina alla prima uscita in questi Mondiali nella sfida tra Francia e Senegal, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport le voci di mercato riecheggiano anche nel ritiro transalpino. I Gunners, nel dettaglio, hanno messo la freccia e avrebbero già trovato un accordo con l’entourage per portare il centrocampista a Londra, meta che Kone preferirebbe rispetto all’Atletico Madrid, altro club che si è fatto avanti nelle scorse settimane.

La tenaglia del settlement agreement condizionerà le scelte giallorosse

Koné non intende forzare, conscio che anche a Roma quest'anno godrebbe della vetrina della Champions League. Ma il club giallorosso riflette sulle uscite obbligatorie entro il 30 giugno, data della chiusura definitiva del settlement agreement con l’UEFA. I Friedkin non vogliono rinviare l’appuntamento perché farlo vorrebbe dire limitare il mercato in entrata a luglio e ad agosto. Il primo nome in lista d'uscita per ottenere quella fatidica plusvalenza è quello di Matias Soulé e magari ragionare in seconda battuta su eventuali offerte irrinunciabili per Kone a fine Mondiale, sperando anche in una probabile asta. Ma il tempo stringe. E fin qui per l’argentino sono arrivati solo sondaggi da parte di Borussia Dortmund e Aston Villa; se la situazione non dovesse cambiare in breve tempo, allora ecco che le chance di vedere partire Kone, per il quale la Roma chiede 50 milioni con conseguente plusvalenza da 38 milioni che farebbe dormire tutti più tranquilli dalle parti di Trigoria, aumenterebbero.