Probabilmente, è stato l'elemento più in vista dell'ultima stagione dell'Under 20 di Benito Carbone. Naturale, quindi, che alcuni club abbiano messo gli occhi sul giovane attaccante dell'Inter Matias Mancuso, 11 gol e 2 assist in 37 presenze in questa stagione, un bottino che lo ha reso uno dei profili più determinanti della categoria. E che lo ha portato alla ribalta anche in chiave mercato estivo: secondo il sito Mondoprimavera.com, infatti, sul giocatore si sono mossi con decisione due club di Serie B, pronti a garantirgli spazio e centralità nel prossimo campionato cadetto.

Già partiti i contatti con l'Inter

Si tratta di due squadre neopromosse in cadetteria, ovvero il Benevento e il L.R. Vicenza. Entrambe le società hanno avviato i primi sondaggi per capire i margini di manovra con l’Inter, che ha blindato il ragazzo con un contratto da professionista valido fino al 30 giugno 2028, ma che potrebbe avallare un prestito formativo per completarne lo sviluppo biologico e agonistico.