Dopo qualche settimana di calma, torna in auge alle cronache di mercato il nome di Alessandro Bastoni, giocatore tornato al centro dei rumors in Spagna. Dopo il tramonto del tanto chiacchierato interesse del Barça, a restare vivo nei suoi confronti sembra essere l'interesse del Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni di The Athletic, il club di Florentino Perez, che qualche giorno fa si è scambiato regali, strette di mano e info di mercato con Marotta, ha inserito il difensore numero 95 di Chivu tra i principali obiettivi per rinforzare la difesa nella prossima sessione estiva di mercato, oltre a Ruben Dias e Nico Schlotterbeck. A 27 anni, il difensore italiano è uno dei pilastri della difesa dell'Inter; in retroguardia, coniuga solidità difensiva e un'ottima visione di gioco, una caratteristica molto apprezzata sia dal tecnico portoghese che dallo staff del Real Madrid.

Torna vivo l'interesse del Real, ma l'Inter...

Un desiderio che sembrava essersi diramato nelle settimane e tornato invece vivo dopo il raffreddamento delle piste che portano a Josko Gvardiol e Riccardo Calafiori, la squadra spagnola ha iniziato a valutare alternative di alto livello, individuando proprio nel difensore dell'Inter uno dei profili più graditi. Bastoni era stato accostato nei mesi scorsi anche al Barcelona, ma quella possibilità si sarebbe raffreddata a causa delle elevate richieste economiche dell'Inter e della scelta del club catalano di concentrare le proprie risorse sul rafforzamento del reparto offensivo. In questo scenario, il Real Madrid potrebbe provare a inserirsi con decisione per il centrale italiano, considerato uno dei migliori difensori europei nel suo ruolo e un profilo ideale per il futuro della retroguardia blanca. Tuttavia, l'Inter continua a valutare Bastoni come un elemento fondamentale del progetto tecnico e non appare intenzionata a privarsene facilmente.