Mattia Marello è un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha ufficializzato pochi minuti fa di aver esercitato il diritto di opzione per la trasformazione della cessione del classe 2008 dall'Udinese da temporanea a definitiva.

IL COMUNICATO DELL'INTER 

FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di opzione per la trasformazione della cessione di Mattia Marello dall'Udinese da temporanea a definitiva. Il difensore italiano classe 2008 diventa un giocatore dell'Inter a titolo definitivo.

Sezione: Focus / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 19:20
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.