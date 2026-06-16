Gleison Bremer, Khephren Thuram e Andrea Cambiaso. Sono questi, come scrive La Gazzetta dello Sport, i tre profili individuati dalla Juventus per rimpolpare le casse con le uscite dopo l'annata conclusa conla mancata qualificazione alla prossima Champions League. Sull'esterno ci sono diversi club, compresa l'Inter che secondo tanti media è interessato all'ex Genoa nel caso in cui dovesse sfumare l'acquisto di Marco Palestra.

Su Cambiaso non c'è solo l'Inter

La rosea evidenzia che il Barcellona resta attento alla situazione del 26enne, così come il Chelsea, che ha liberato uno spazio sulla fascia cedendo Cucurella al Real Madrid. "La Juve valuta Cambiaso 40 milioni e, considerato il residuo a bilancio di appena 6 milioni, la plusvalenza sarebbe notevolissima - si legge sul quotidiano -. Con entrambi i club, tra l'altro, il neo ad e dg Carnevali potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti costruiti ai tempi del Sassuolo: nel 2018, dai catalani acquistò per 6 milioni il difensore brasiliano Marlon, poi rivenduto dopo 3 anni allo Shakhtar per 12; e dagli inglesi prese Boga per 4 milioni, poi ceduto 3 stagioni e mezzo dopo all'Atalanta per 22".

Caccia ai sostituti

Chi arriverebbe in bianconero in caso di cessione di Cambiaso? Uno dei nomi in lizza è quello di Djed Spence del Tottenham (ha una valutazione di circa 30 milioni di euro), mentre Luciano Spalletti spinge per Emerson Palmieri, adesso al Marsiglia, che lanciò ai tempi della Roma. A chiudere il casting c'è Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid.