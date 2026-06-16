Ora è ufficiale: sarà Veronica Squinzi l'erede di Giovanni Carnevali al Sassuolo. La manager sostituisce il precedente direttore sportivo che da pochi giorni ha raggiunto la Juventus in veste di nuovo direttore generale e direttore sportivo. Allo steso modo la figlia del compianto patron Giorgio Squinzi, con un comunicato ufficiale, è stata nominata amministratore delegato e direttore generale dei neroverdi. Nell'organigramma vengono confermate le figure di Carlo Rossi come presidente e Marco Squinzi (fratello di Veronica) come vicepresidente e consigliere.