Ora è ufficiale: sarà Veronica Squinzi l'erede di Giovanni Carnevali al Sassuolo. La manager sostituisce il precedente direttore sportivo che da pochi giorni ha raggiunto la Juventus in veste di nuovo direttore generale e direttore sportivo. Allo steso modo la figlia del compianto patron Giorgio Squinzi, con un comunicato ufficiale, è stata nominata amministratore delegato e direttore generale dei neroverdi. Nell'organigramma vengono confermate le figure di Carlo Rossi come presidente e Marco Squinzi (fratello di Veronica) come vicepresidente e consigliere.
Sezione: Il resto della A / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 17:52
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.
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