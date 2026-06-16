Dopo qualche settimana di tira e molla, con il giocatore a metà strada tra Como e Madrid, crescono sempre di più le possibilità di rivedere Nico Paz in riva al Lago per un'altra stagione. Secondo quanto riporta su AS il giornalista spagnolo José Felix Diaz, l'entourage del trequartista classe 2004 avrebbe comunicato al Real Madrid la volontà di allungare di altri dodici mesi la sua avventura in Serie A con la maglia dei lariani. Una notizia che farà certamente piacere a Cesc Fabregas, che puntava forte sulla conferma dell'argentino in vista della nuova stagione.

Un Bernardo di troppo

La testata spagnola sottolinea infatti come per Paz la priorità fosse quella di trovarsi in un contesto in cui essere davvero protagonista. Le ultime voci di mercato sul Real Madrid, con Bernardo Silva sempre più vicino al Bernabeu dopo l'arrivo di José Mourinho, rendevano improbabile questo scenario. Meglio quindi, per il calciatore e il suo staff, un altro anno al Como, soprattutto considerando la qualificazione in Champions League ottenuta dalla squadra lombarda all'ultima giornata di campionato. Il Real, inoltre, avrebbe accettato di buon grado la posizione di Nico Paz, forte comunque di un'altra possibilità di recompra del cartellino del giocatore entro il 30 giugno 2027.