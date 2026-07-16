Trevoh Chalobah si avvicina a grandi passi al Como. Come evidenzia Sky Sport, quest'oggi ci sono stati nuovi contatti tra le parti e si procede verso la concretizzazione dell'operazione. Il presidente del club lariano, Suwarso, negli scorsi giorni aveva parlato così di Chalobah e della possibile concorrenza interista: "Si diceva fossimo in competizione con un’altra squadra italiana per prendere un giocatore britannico. Mi sono detto: chiamo il presidente dell’altra squadra e gli dico: ‘Lo volete? Noi ci tiriamo indietro. Ma se lo prendete, datemi uno dei vostri giocatori’. Lui ha detto: ‘Grazie, lo apprezzo, ti faremo sapere. E se non lo prendiamo, ecco quali sono gli altri nostri obiettivi, li condividiamo con te volentieri’".
Sezione: Mercato / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 23:54
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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