Sedici partite e una casella ancora vuota, quella dei gol "italiani". Finora nessun calciatore della serie A è ancora andato a segno ai Mondiali, ma i bookmakers vedono in pole Lautaro Martinez, protagonista in Argentina-Algeria, offerto a quota 2,00, seguito dal suo compagno di reparto all’Inter, il francese Marcus Thuram, a 2,20. Il figlio di Lilian contro il Senegal dovrebbe partire dalla panchina, come Nico Paz, pronto all’esordio iridato e visto in rete a 3,20 su Goldbet. In casa Francia puntati anche su Adrien Rabiot, titolare indiscusso per Deschamps, fissato a 5,75, con Manu Koné più indietro a 9,50. Tanta Serie A anche in Iraq-Norvegia: le quote più basse sono per un gol del centrocampista del Sassuolo Kristian Thorvstedt, a 3,20, seguito da Morten Thorsby a 4,05, mentre il difensore del Genoa Leo Ostigard, autore di ben 5 reti in campionato, sale a 6,75.