Puntare su un calciatore che all'anagrafe di cognome fa Esposito non è mai stata una cattiva idea in casa Inter. Si pensi ai fratelli Salvatore, Sebastiano e Pio, tutti passati dalla cantera nerazzurra e tutti diventati professionisti apprezzati, con il più piccolo destinato a essere un calciatore di livello internazionale e già pronto a trascinare la prima squadra. Visto che in linea di massima finora è andata discretamente, è possibile che la dirigenza insista su questa strada.

A Sorrento, Serie C, c'è infatti un altro Esposito che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mattia, è un classe 2008 e ha già esordito in prima squadra mostrando numeri interessantissimi. Professione fantasista, che non è un ruolo specifico ma spiega bene le qualità del ragazzo, Esposito ha già vestito la maglia azzurra U18 e vanta persino un gol tra i grandi, in Coppa Italia di Serie C al Crotone. Come rivela Metropolis, l'Inter sarebbe sulle traccie del giovane talento e negli ultimi tempi lo ha osservato con sempre maggiore interesse. Potrebbe essere, in tal senso, un ottimo innesto alla squadra U23, che milita nello stesso campionato ma in un altro girone rispetto a Sorrento. Ovviamente, il club nerazzurro non è l'unico interessato al giovane talento campano.