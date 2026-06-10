Terminato dopo poco più di un'ora il confronto con la dirigenza dell'Inter e l'agente Tullio Tinti. Che all'uscita dalla sede di Viale della Liberazione, si è fermato a parlare coi cronisti presenti: "Non siamo venuti qui a parlare di Alessandro Bastoni, perché lui è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti. Ha un contratto per altri due anni, mi sembra; ha la maglietta dell'Inter addosso, è felice dell'Inter e il problema non c'è mai stato".
Quindi Bastoni resta, parola di Tinti?
"Resta sicuramente all'Inter, ha un contratto. Poi nel calcio può succedere di tutto, però...".
Ma fanno piacere gli interessamenti di grandi squadre?
"Bastoni interessa a tutte le grandi, il problema non è quello. Ma lui è felice dov'è, poi nella vita non si sa mai ma lui è supercontento all'Inter. È la sua casa".
In una stagione difficile è stato il momento di consolidare il legame con questa piazza?
"Sicuramente. Ci sono state difficoltà che per me sono state accentuate. Non voglio tornare su questa cosa che è talmente ridicola. Ma lui è forte caratterialmente, sereno e quindi il problema gli è scivolato".
Con Chivu c'è un ottimo rapporto?
"Penso di sì, è il suo allenatore. Non vado negli spogliatoi...".
Darmian può restare in Serie A?
"Deve capire cosa vuole fare da grande. È grande ma deve capire. Siamo comunque in un momento dove il mercato non è ancora partito, di trasferimenti se ne sono fatti poco. C'è da lavorare e noi siamo qui apposta, non vogliamo andare in vacanza".
Ma come mai è venuto qui?
"Per salutare Marotta, che è stato mio presidente quando giocavo ed ero capitano al Varese. Ogni tanto lo chiamo, ogni tanto chiama lui. Sono venuto a salutarlo, è la verità".
FcIN - Bastoni quindi resta?
"Sei arrivato un po' in ritardo, non posso dirlo due volte di fila...".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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